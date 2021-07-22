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Регіна Тодоренко зустріла Сару Джессіку Паркер на зйомках «Сексу у великому місті»

11:01 22 липня 2021
Регіна Тодоренко

Телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка відзначила з чоловіком Владом Топаловим паперове весілля, вирушили в подорож до Нью-Йорку. Там вона втілила свою давню мрію — потрапила на зйомки культового серіалу «Секс у великому місті» і зустріла його головну героїню — Сару Джессіку Паркер. У Нью-Йорку зараз якраз знімають продовження фільму. Своїми враженнями Регіна поділилася в Інстаграм і показала фото.

«Я зустріла Сару Джессіку Паркер. Друзі, та як тепер не вірити в те, що думка матеріальна? Коли я звернулася до Всесвіту, до вас, мої дорогі, Всесвіт почув мене і відразу відповів.

З новинного пабліку я дізналася, що зараз проходять зйомки #SexandTheCity в Нью-Йорку, мені дуже захотілося зустрітися з Сарою, але я і подумати не могла, що все станеться так швидко. Ми виклали відео з Владом в Інстаграм із закликом познайомитися. Дякую вам, що підтримали (в коментарях Сари сотні повідомлень з тегом #meetRegina).

На обід Влад запросив мене в ресторан «Бальтазар». Коли ми вийшли з таксі, він звернув мою увагу на машини з кіноустаткуванням. Я відразу зрозуміла, що Сара десь поруч. Ми смачно пообідали, і я вирушила на пошуки. Через хвилину побачила ЇЇ, таку красиву і енергійну! АААААААА!!! І всю команду серіалу, яка стоїть на відстані 10 метрів від мене", — похвалилася Тодоренко.

Вона спостерігала за процесом з боку, але сфотографуватися з Сарою не вдалося.

«Я знаю, що ми ще зустрінемося, можливо, десь на килимовій доріжці кінофестивалю, а, можливо, за склянкою кави і обов'язково зробимо селфі», — сподівається Регіна.

Щоб підсилити емоції, Регіна з Владом вирушили в культовий взуттєвий магазин, де придбали нові туфлі.

Нещодавно Регіна Тодоренко зізналася, що страждає від рідкісної хвороби. А під час відпочинку в Туреччині вона підхопила коронавірус.

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