Облисів і став жінкою: Анатолій Анатоліч показав «наслідки» вакцинації

Телеведучий Анатолій Анатоліч, який став батьком втретє, зробив щеплення від коронавірусу і з гумором розповів про своє самопочуття.

«Став розумніший і гарніший», — пожартував ведучий «Ранку з Україною».

На своїй сторінці в Інстаграм він опублікував свої оброблені фото, на яких позує лисим і в образі жінки. Так, Анатоліч посміявся над міфами про наслідки вакцини.

«20 хвилин після вакцинації. Політ нормальний», — жартує телеведучий під фото.

А так виглядає через годину.

Насправді Анатоліч каже, що почуває себе відмінно і відправився на пробіжку.

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч з дружиною Юлією стали багатодітними батьками. Нещодавно в їхній родині з'явився син Ніл. Телеведучий поділився зворушливими кадрами виписки з пологового будинку.

Поки телеведучий звикає до ролі батька сина і ділиться своїми відчуттями.

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