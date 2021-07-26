Облисів і став жінкою: Анатолій Анатоліч показав «наслідки» вакцинації
Телеведучий Анатолій Анатоліч, який став батьком втретє, зробив щеплення від коронавірусу і з гумором розповів про своє самопочуття.
«Став розумніший і гарніший», — пожартував ведучий «Ранку з Україною».
На своїй сторінці в Інстаграм він опублікував свої оброблені фото, на яких позує лисим і в образі жінки. Так, Анатоліч посміявся над міфами про наслідки вакцини.
«20 хвилин після вакцинації. Політ нормальний», — жартує телеведучий під фото.
А так виглядає через годину.
Насправді Анатоліч каже, що почуває себе відмінно і відправився на пробіжку.
Нагадаємо, Анатолій Анатоліч з дружиною Юлією стали багатодітними батьками. Нещодавно в їхній родині з'явився син Ніл. Телеведучий поділився зворушливими кадрами виписки з пологового будинку.
Поки телеведучий звикає до ролі батька сина і ділиться своїми відчуттями.768
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