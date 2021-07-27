«Відразу три сонечка»: Галкін показав рідкісні світлини своїх дітей з донькою Орбакайте

Максим Галкін часто у своєму Instagram розміщує фото дружини Алли Пугачової та дітей, семирічних двійнят Лізи і Гаррі. Він показує, як малюки захоплюються спортом, музикою, мистецтвом, а також проявляють свої творчі таланти, влаштовуючи домашні концерти батькам.

Але днями російський гуморист вперше за довгий час показав на одному знімку Лізу й Гаррі разом з донькою Крістіни Орабакайте Клавдією Земцовою, яка на два роки їх старша.

Попри різницю у віці, дівчинка є племінницею двійнят.

«Щасливі Клава, Ліза і Гарік поїхали на день народження до друга. Всім бажають гарного настрою!» — підписав фото Максим.

Діти позували у схожому вбранні, їхні образи об'єднала одна мила деталь — однакові солом'яні капелюхи. Дівчата віддали перевагу костюмам з деніму, а Гаррі приміряв до джинсів білосніжну футболку та сорочку у клітинку.

Фоловери оцінили рідкісні сімейні світлини та відзначили, як швидко виросли діти Максима та донька Крістіни. На думку передплатників, Гаррі зростає копією знаменитого батька, а донька запозичила красу від мами.

«Ну, просто реклама щастя», «Які вони класні!», «Такі дорослі погляди у дітей. Ех, ростуть так швидко!», «Діти прекрасні! Ліза неймовірно красива»,"Відразу три сонечка", — написали шанувальники зоряної родини.

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін похвалився своїм садом. А в мережі бурхливо обговорювали відео, на якому колишній чоловік Пугачової Філіп Кіркоров на очах у Галкіна осоромився під час прощання з Примадонною.

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