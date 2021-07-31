ТОП-7 маловідомих фактів про Олега Винника: підкорювач «вовчиць» святкує 48-річчя

Відомий український співак Олег Винник святкує 31 липня День народження. Йому виповнюється 48 років. Зі святом співака в Instagram привітали Оля Полякова, Сергій Нейчев, Діляра Дідарова, Вікторія Панова, Ольга Цибульська, Ольга Безсонова, Галина Куришко та інші відомі люди.

У мережі зібрали сім маловідомих фактів про співака:

1. Вміє реставрувати антикварні меблі

2. Життєве кредо зірки: молися, працюй, постися

3. На честь першого кохання зробив татуювання, яке згодом видалив

4. Раніше співав під псевдонімом OLEGG

5. Має постійну охорону

6. Перший трек написав в 30 років

7. Любить автомобілі, риболовлю і спорт

Нагадаємо, що Олег Винник родом з села Вербівка Кам'янського району Черкаської області. У 1996−1997 роках Олег працював в німецькому Біненбюттелі гувернером для синів місцевого хірурга. Паралельно займався співом. Незабаром його запросили в Люнебурзький театр з Нижньої Саксонії. Тут він виконував партії в опері «Туга» Пуччіні, опереті «Паганіні», а також пробував себе в мюзиклах. Свою першу пісню «Аромат моєї мрії» він написав у 2003 році. У наступному році він почав виступати сольно в Німеччині.

Як писали «ФАКТИ», раніше Олег Винник надихнув шанувальників анонсом своєї участі в ефірі святкового шоу «З днем народження, Україно!» 24 серпня на ТРК «Україна».

Також нещодавно виконавець став гостем нового вокального шоу «Співають всі», зізнавшись, що навіть не був попередньо ознайомлений з форматом.

Фото: Instagram Олега Винника

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