Перерізав пуповину: молодий батько Сергій Середа розповів про пологи

Чоловік співачки MamaRika шоумен Сергій Середа, який вперше став батьком, прокоментував народження сина і розповів про його появу на світ.

Хлопчик народився 2 серпня в одному з приватних пологових будинків Києва. Сергій підтримував дружину під час переймів, а в момент народження сина очікував за дверима.

«Не став чекати моменту „відкриття порталу“, і спрацював на випередження, залишившись по той бік дверей. Я залишився за дверима і, затамувавши подих, чекав дитячого крику, в той час, поки Настя робила, по істині подвиг!!! Правда, в пологовому залі я все ж з'явився, коли мені запропонували перерізати пуповину», — розповів Сергій в коментарі сайту ТСН.ua .

За його словами, породіллі — це супергерої. І таким супергероєм є для нього Настя (справжнє ім'я співачки). Під час вагітності вона встигала працювати, займатися домашніми справами, і при цьому залишалася «красивою і бажаною».

«Я глибоко переконаний, що кожній жінці, яка народжувала, потрібно ставити пам'ятник!!! За життя!!!» — додав Середа.

Сергій перебуває в палаті разом з дружиною і сином. Ім'я хлопчика поки не повідомляють. Після виписки молоді батьки з дитиною планують повернутися в Одесу.

Нагадаємо, нещодавно багатодітними батьками стали телеведучий Анатолій Анатоліч і Юла. У них з'явилася третя дитина — син Ніл.

А Нікіта Добринін і Даша Квіткова стали батьками вперше. Пара виховує сина Лева.

фото Instagram.com/serega_sereda

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