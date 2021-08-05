26.85 / 27.06 31.70 / 32.05
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Довелося робити кесарів: MamaRika розкрила подробиці складних пологів

10:35 5 серпня 2021
MamaRika

Співачка MamaRika, яка вперше стала мамою, розкрила подробиці складних пологів. За словами артистки, такий бажаний син дався їм з чоловіком, Сергієм Середою, непросто. Насті (справжнє ім'я співачки) довелося повністю довіритися лікарям і погодитися на кесарів розтин. Про це вона розповіла в першому після пологів пості в Інстаграм.

MamaRika зізналася, що лікарі прогнозували пологи на 10 серпня. Але вже з початку місяця вона була на «валізах», а 1 серпня вони з чоловіком поїхали в пологовий на плановий огляд. Лікарі прийняли рішення залишити майбутню маму в клініці.

«Під ранок ми зрозуміли, що все — почалося. За все життя я навіть ніколи не лежала в лікарні. І мені було, м'яко кажучи, страшнувато. Як їжачок в тумані, я довірилася команді медиків, і не дарма, в конкретний момент вони вирішили робити кесарів розтин», — розповіла MamaRika.


* Фото Instagram.com/mamarika_official

Здоровий малюк вагою 3550 г і зростом 55 см з'явився на світ 2 серпня. Сергій Середа на пологах не був присутній, але сам перерізав пуповину. Він перебуває в палаті разом з дружиною, допомагає їй доглядати за новонародженим.

«Класний пацан у нас вийшов», — каже Настя.

Ім'я хлопчика подружжя не називає. Кажуть, ще не визначилися. Фото малюка також не показують.

А недавно стали батьками Нікіта Добринін і Даша Квіткова з перших годин життя сина Лева діляться його фото.

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лічильник

За електроенергію доведеться платити більше: у Зеленського розповіли, коли оголосять нові тарифи

Земельна ділянка

Українці можуть втратити своє право на землю: що відбувається

наречена

В Єгипті наречена померла через годину після весілля

Можуть грохнути в будь-який момент: доктор Комаровський заявив про потенційну загрозу для свого життя

Можуть грохнути в будь-який момент: лікар Комаровський заявив про потенційну загрозу для свого життя

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.