Довелося робити кесарів: MamaRika розкрила подробиці складних пологів

Співачка MamaRika, яка вперше стала мамою, розкрила подробиці складних пологів. За словами артистки, такий бажаний син дався їм з чоловіком, Сергієм Середою, непросто. Насті (справжнє ім'я співачки) довелося повністю довіритися лікарям і погодитися на кесарів розтин. Про це вона розповіла в першому після пологів пості в Інстаграм.

MamaRika зізналася, що лікарі прогнозували пологи на 10 серпня. Але вже з початку місяця вона була на «валізах», а 1 серпня вони з чоловіком поїхали в пологовий на плановий огляд. Лікарі прийняли рішення залишити майбутню маму в клініці.

«Під ранок ми зрозуміли, що все — почалося. За все життя я навіть ніколи не лежала в лікарні. І мені було, м'яко кажучи, страшнувато. Як їжачок в тумані, я довірилася команді медиків, і не дарма, в конкретний момент вони вирішили робити кесарів розтин», — розповіла MamaRika.



* Фото Instagram.com/mamarika_official

Здоровий малюк вагою 3550 г і зростом 55 см з'явився на світ 2 серпня. Сергій Середа на пологах не був присутній, але сам перерізав пуповину. Він перебуває в палаті разом з дружиною, допомагає їй доглядати за новонародженим.

«Класний пацан у нас вийшов», — каже Настя.

Ім'я хлопчика подружжя не називає. Кажуть, ще не визначилися. Фото малюка також не показують.

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