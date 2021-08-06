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«Живу впроголодь»: вдова Мамонова спростувала чутки про багатство музиканта

22:00 6 серпня 2021
«Живу впроголодь»: вдова Мамонова спростувала чутки про багатство відомого музиканта

Померлий від нового штаму коронавируса засновник культового російського рок-гурту «Звуки Му» Петро Мамонов дійсно залишив своїй дружині Ользі величезний (на 800 кв. м) будинок в селі Єфаново Нарофомінского району, але він будував його як притулок для «бездомних» артистів.

За словами вдови в інтерв'ю КП, дах в будинку протікає, а оплачувати гігантські рахунки за електрику допомагає син.

З трьох автомобілів «Мерседес», яким по 26 років, жоден з них не їздить, а квартиру в столітньому будинку в Великому Каретному провулку отримував ще дід Мамонова і вона дісталася йому у спадок.

«Ми жебраки … Все, що він (Мамонов. — Авт.) Накопичив — близько 400 тисяч рублів на наші з ним похорон — так і лежать на його картці. Тепер тільки через півроку отримаємо ці «похоронні». Добре, що патріархія допомогла організувати прощання в Донському монастирі «, — поскаржилася жінка.

Вона також розповіла, що в останні роки вони ледь виживали — над сімейством постійно висів «дамоклів меч» можливого відключення електрики за несплату.

Справедливості заради відзначимо, що в грудні 2020 року артиста не впустили в Україну і включили в базу «Миротворець» — за свідоме порушення державного кордону України при в'їзді в окупований Крим, заперечення російської агресії і популяризацію окупаційного режиму.

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