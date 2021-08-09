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«Я знову з вами»: співачка МакSим вперше після коми звернулася до шанувальників

15:16 9 серпня 2021
співачка МакSим

Відома російська співачка МакSим, яка прийшла до тями після коми та почала одужувати, вперше звернулася до своїх шанувальників. Вона написала пост в Інстаграм, в якому подякувала всім за підтримку і розповіла про своє самопочуття.

«Мені дуже допомогло, що за мене переживали, думали про мене і молилися, мене це витягнуло з того світу», — написала Марина Максимова (справжнє ім'я співачки).

За словами артистки, сьогодні її переводять з реанімації до звичайної палати. Вона вже може дихати і ходити самостійно. Хоча це дається їй важко. Про повернення до роботи й гастролі поки не йдеться. Співачці знадобитися тривала реабілітація, фізичні навантаження і перельоти їй найближчим часом заборонені.

«Коли лікарі запитали мене, скільки, на мою думку, я пролежала в комі, я сказала 2 дні. Я не могла повірити, що минуло більше місяця. Зараз я як і раніше дуже слабка, коли намагаюся ходити, починаються сильні запаморочення. Але я сподіваюся, що незабаром зможу опинитися вдома, щоб обійняти свою родину. Польоти і виступи на якийсь період мені заборонені за приписами лікаря. Легені поки відновлюються, напружувати їх не можна. Але я вдячна всім вам, лікарям і Господу Богу за те, що я продовжую жити на цій Землі, і, хоч поки що важко, але дихаю», — написала МакSим.

Нагадаємо, в середині червня у Марини Максимової піднялася висока температура. В такому стані співачка виступала на сцені, а потім опинилася в лікарні з коронавірусом. Через ускладнення лікарі прийняли рішення ввести її в медикаментозну кому.

Легені співачки були вражені на 80%.

фото Instagram.com/maksimartist

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