«Рідкісний та унікальний випадок»: співачку МакSим переводять з реанімації

Директорка російської співачки Марини Максимової, Маргарита Соколова, якій нещодавно вдалося поспілкуватися з МакSiм по відеозв'язку, розповіла, що артистка йде на поправку, і що її переводять з реанімації.

Маргарита Соколова в Instagram повідомила, що в загальну палату співачку переведуть ближче до вечора 9 серпня.

«Коли буде точно виписка, лікарі не коментують, але вона не за горами. Самі лікарі кажуть, що це рідкісний і унікальний випадок, такий щасливий кінець. Звичайно, ще потрібно тривале відновлення. Сили необхідно поповнювати, енергії ще недостатньо, але вона здатна самостійно ходити, їсти, спілкуватися», — пише Соколова.

Нагадаємо, що Максимова потрапила у лікарню у середині червня у важкому стані, медики періодично вводили співачку в медекаментозную кому і виводили з неї. У артистки були вражені 80 відсотків легенів.

У лікарню приїжджав священик — отець Лука. Він соборував артистку і розповів, що вона приходила до тями.

Фото зі сторінки Маргарити Соколової у соціальних мережах.

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