«А де медузи?»: Яма засвітився на одеському пляжі, але фоловерів зацікавив не він

Відомий український танцюрист і суддя «Танців з зірками» Влад Яма, який недавно потрапив в неприємну ситуацію на курорті, показав в своєму Instagram відео з одеського пляжу.

«Водичка — прозора. Тільки, на відміну від Греції, нишком фотографують», — написав Яма.

Підписники залишили багато коментарів про несподівано чисте море без медуз, підкреслюючи, що вода холодна, тому, можливо, їх і немає: «Зараз медузи зустрічаються, будьте обережні», «Клас, і не повіриш, що така чиста водичка в Одесі», «А де медузи? «

Нагадаємо, Влад Яма на прогулянці в горах розсмішив фоловерів діловим нарядом. А ось його дружина викликала захоплення фотографією в бікіні.

Фото з Instagram vladyama_official

148

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter