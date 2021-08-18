«Попереду важкий шлях реабілітації»: побитий танцюрист Дорофєєвої показав перше фото з лікарні

Побитий танцюрист балету Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко, який прийшов до тями після коми, вперше вийшов на зв'язок в соцмережах і опублікував фото з лікарні. Хлопця вже перевели з реанімації у звичайну палату. Він згадав, що з ним сталося, намагається сидіти і вставати. Але все ще дуже слабкий. Поруч з ним знаходяться мама та вітчим, відвідують друзі.

22-річний Женя опублікував фото з ними і подякував усім за підтримку.

«Спасибі всім за ваші слова підтримки. Попереду шлях реабілітації. Така величезна кількість людей мені написала, я повільно, але впевнено відповім кожному! І буду поступово всіх тримати в курсі», — написав Женя.

На фото видно слід на лобі від операції (йому провели трепанацію черепа), одне око все ще не відкривається, залишаються проблеми з руховою функцією.

Як раніше розповів вітчим хлопця, найстрашніше вже позаду. Вони сподіваються на хороший прогноз. Але Женю чекає тривала і складна реабілітація.

Нагадаємо, Євген був побитий в Києві 1 серпня. Від сильного удару він впав і вдарився головою. У несвідомому стані хлопця забрала швидка. У нього стався крововилив у мозок.

Нападником виявився співробітник Управління державної служби охорони, його затримали і обрали запобіжний захід — утримання під вартою.

фото Instagram.com/zhenja_goncharenko

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