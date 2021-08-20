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Скандал з Зібровим: співак подякував шанувальникам за підтримку

17:43 20 серпня 2021
Скандал з Зібровим: співак подякував шанувальникам за підтримку

Народний артист Павло Зібров подякував фанів, які підтримали його після відмови в участі в концерті до Дня Незалежності.
Він несподівано заступився за колег по сцені, які виявилися більш щасливими і потрапили в «шорт-лист» виконавців.

«У цьому концерті є велика кількість гідних, справжніх артистів, таких, як Тарас Петриненко, Ірина Білик, Олег Винник, Олександр Пономарьов, Віктор Павлік, Руслана, Наталія Могилевська, Ніна Матвієнко, групи ВВ, і» Океан Ельзи «, Вєрка Сердючка. І молоді талановиті артисти: MONATIK, KAZKA, TAYANNA, Оля Полякова, Потап, Дзідзьо, Джамала, Тіна Кароль, Сергій Бабкін … Може про когось забув — вибачте. Тому вважаю, що цей концерт повинен бути цікавим, побачимо», — написав Зібров в Instagram.

Він також висловив упевненість, що остаточне рішення про відбір співаків приймала не режисер концерту Катя Царик, яка заявила йому, що на концерті будуть тільки «гідні з гідних».

«Вона молода і талановита і, мабуть, їй просто не вистачило такту, розмовляючи зі мною. Упевнений, що це було не її думку … Так, дуже б хотілося, щоб на початку цього списку були артисти, які прославляли своїми піснями нашу країну на зорі Незалежності «, — зазначив знаменитий вусань.

Нагадаємо, скандал навколо концерту почався з гурту Green Grey, яку теж викреслили зі списку виступаючих. Не виявилося там і Катерини Бужинської, яка, за її словами, безуспішно вела переписку з режисером шоу.

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