Батьки Лізи Галкіної захопилися її грою на піаніно — сама придумала «мелодію Шахерезади»

Донька Алли Пугачової та Максима Галкіна, семирічна Ліза, постійно радує батьків численними талантами: вона добре малює, декламує вірші, вивчає іноземні мови, танцює. Про всі захоплення талановитої дитини гордий батько часто розповідає в Instagram.

Напередодні Ліза порадувала батьків грою на синтезаторі.

Спочатку дівчинка у червоній футболці і з зібраними у два хвостики волоссям натискала на кнопку, яка відтворює записані в інструменті мелодії, а потім почала грати сама. Вийшло досить непогано — дитина склала «східну» мелодію, чим викликала справжній захват у батька. Тим більше, що на протязі всього «концерту» Ліза продовжувала завзято сміятися.

«Ось, а зараз я сама придумала! «- вимовляє дівчинка.

«Обожнюю сміх Лізи», — зізнався гуморист.

У мережі гідно оцінили музичні дані Лізи.

«Дуже світла дитина, відмінне виховання», «Дуже позитивна і талановита дівчинка! Просто сонечко!»,"Музика під казки Шахерезади","Її хіба можна не обожнювати?","Артисткою буде! Така талановита","Копія матері, такий же гумор, харизма, обожнюю","Чудо маленьке, дуже рада за вас з Аллою. Ви гідні щастя мати таких діток","Батькова донька","Справжня красуня", — висловлюються користувачі.

Нагадаємо, нещодавно Ліза та Гаррі Галкіни активно брали участь у рекламному відео свого батька, в якому він показував, як зібрати дітей до школи.

Фото Instagram / maxgalkinru

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