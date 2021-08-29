Знімав наврочення з Заворотнюк: у РФ наклав на себе руки шаман Дардо Кусто

Відома актриса Анастасія Заворотнюк, стан здоров'я якої нібито останнім часом трохи покращився, зверталася за допомогою до 44-річного психолога Дардо Кусто, який днями наклав на себе руки у московському хостелі, пише «КП».



Покійний запам'ятався як експерт містичних шоу, одним з яких був проєкт «Людина-невидимка». У рамках цих програм Кусто часто спілкувався із зірками. Анастасія Заворотнюк була гостею одного з ефірів «Людини-невидимки» шість років тому. Вона повірила Кусто, який заявив, що їй наврочили. Зірка навіть погодилася пройти обряд зняття вроків в ефірі, а після шоу продовжила спілкуватися з шаманом.

Тоді Кусто заявив, що Заворотнюк зіткнулася з заздрістю та зрадою. Але весь цей біль вона довгий час тримала у собі.

Експерт зізнався, що актриса розповідала йому багато. На його думку, Заворотнюк стала заручницею образу безтурботної та веселої «нянечки», бажаючи залишатися такою для шанувальників. Після звістки про хворобу актриси Кусто не пропонував артистці свою допомогу, але сподівався, що вона згадає про нього.

Нагадаємо, друг сім'ї Заворотнюк режисер Анатолій Демидов розповів, як зараз живе «прекрасна няня». А недавно чоловік Заворотнюк, Петро Чернишов, уперше за довгий час з'явився на публіці.

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