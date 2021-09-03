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Шоу-бізнес

За «фріка» не вибачився: Оля Полякова розповіла, чим закінчився її скандал з Валерієм Меладзе

21:13 3 вересня 2021
Полякова

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка зазвичай не лізе за словом у кишеню, та звикла говорити правду в обличчя навіть відомим заїжджим знаменитостям.

Однією з «жертв» її любові до справедливості став і Валерій Меладзе, який в інтерв'ю Ксенії Собчак назвав Олю фріком.

Так він відповів, коли журналістка попросила співака прокоментувати секс скандал з його братом Костянтином Меладзе.
Валерій удав, що не в курсі, хто така Полякова зараз і категорично спростував звинувачення на адресу брата.

Полякова, у свою чергу, поцікавилася у Валерія, як йому вдається жити, працювати й будувати кар'єру в Росії, а потім виступати в Україні (зокрема, на фестивалі Atlas Weekend -2021 та шоу «Співають всі»), не помічати анексію Криму й користуватися прихильністю російської влади.

Чим завершилася суперечка між двома знаменитостями, Оля Полякова, яка стала детективом шоу «Маска», розповіла у коментарі проєкту «Зірковий шлях».

За словами артистки, Валерій не вибачився за свої слова, але на зйомках «Співають всі» зізнався одному з продюсерів, що шкодує про сказане. Сама ж співачка порадила дівчатам ніколи не давати себе ображати та не мовчати.

Нагадаємо, після святкових заходів на честь 30-річчя Незалежності України Полякова емоційно відповіла хейтерам, які критикували її виступ на церемонії премії «Легенди України» та на концерті в «Олімпійському».

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