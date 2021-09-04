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Time to relax: гола Настя Каменських у ванній «спокусила» фанатів Олі Полякової

10:49 4 вересня 2021
Настя Каменських

Популярна українська співачка Настя Каменських любить «чарувати» своїх шанувальників в Instagram пікантними фото. Так, кілька годин тому вона опублікувала у себе в мікроблозі світлину, на якій зображена під час купання у ванні.

«Час розслабитися», — підписала вона кадр.

На знімку артистка повністю оголена, але прикрила інтимні місця піною, виставивши «на огляд» тільки одну голу ногу.

Звичайно, фанати не могли пройти повз такого моменту і попросили артистку розвинути тему і продемонструвати своє фото в ванні, але без піни.

«Фантастична»; «Супер»; «Ви шикарні»; «Прекрасна богиня»; «А слабо без піни?»; «Покажи ти вже свої принади»; «Приберіть піну»; «Настя, ти просто секс»; «Пожежу гасили?»; «З легким паром», — написали користувачі Instagram.

Характерно, що серед читачів були і фанати Олі Полякової. Так, користувач з ніком okechka polyakova fan відписав, що «Настя просто бомба» і запропонував їй заспівати дуетом зі своїм кумиром.

Нагадаємо, що кілька днів тому Каменських опублікувала в мікроблозі схожий фотознімок і викликала захоплення шанувальників. Також вона приєдналася до марафону поздоровлень школярів і студентів з 1 вересня, і розмістила у себе в Instagram «шкільну» тематичну фотосесію.

Фото: Instagram Насті Каменських

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