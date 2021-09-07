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«Залишаємося друзями»: Ірина Білик розповіла про знайомство з Софією Ротару та розлучення з Асланом Ахмадовим

12:13 7 вересня 2021
Білик і Ахмадов

Під час святкового концерту з нагоди Дня Незалежності України популярна українська співачка Ірина Білик виконала пісню Софії Ротару «Лаванда». Ротару була в залі й підспівувала колезі. Білик у програмі «Свiтське життя» розповіла, що познайомилася з легендарної Ротару, коли та приїхала до неї в студію записувати пісню.

За словами Ірини, вона побачила скромну тендітну жінку, яка ніяковіла від того, що була без гриму.

Білик зазначила, що Софія Михайлівна виглядала, як завжди приголомшливо. Ротару говорила з нею як з дочкою і навіть поділилася своїм рецептом схуднення.

Ведуча програми Наталя Могилевська, яка замінила Катю Осадчу, поки та була у пологовому будинку, поцікавилася у Білик причиною її останнього розлучення з чоловіком.

На що Білик заявила, що у неї це вже четверте або п'яте розлучення, вона їх не рахує.

Артистка зазначила, що розлучається з чоловіками на тому етапі, коли ще не встигли посваритися сильно й після розставання можна залишитися друзями.

За словами Ірини, Ахмадов приїжджав на розлучення до Києва. І зняв для неї новий кліп.



Нагадаємо, Аслан Ахмадов став п'ятим чоловіком для Білик. Пара познайомилася у 2011 році. Співачка замовила у нього кліп за 50 тисяч доларів, який став найдорожчим в її кар'єрі. З того моменту між ними зав'язалися стосунки. Ірина говорила, що з самого початку була впевнена, що Ахмадов стане батьком її другої дитини.

У грудні 2015 року сурогатна мати народила Білик і Ахмадову сина Табріза.

Після розриву з Ахмадовим артистка назвала Аслана найкращим з усіх чоловіків в її житті, а їхню любов — «космічною».

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