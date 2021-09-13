Скандальний приїзд Моргенштерна в Україну: СБУ зробила хід у відповідь

Російський репер Моргенштерн не збирається скасовувати виступи в Україні. Юристи музиканта не знайшли причин, через які концерти можуть зірватися. А ось в СБУ наполягають: будь-які гастролі Моргенштерна на території України — заборонені. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Команда Моргенштерна вирішила, що поки репер співає, а не презентує пропагандистські російські фільми, претензій до нього бути не може. Українська сторона з цим не згодна.

«Перебування особи в списку Мінкульту автоматично забороняє будь-яку концертну діяльність на території України. Отже, будь-які гастролі Моргенштерна на території України — заборонені», — говорять в СБУ.

Пояснили в СБУ і той факт, що в «чорний» список Мінкультури Моргенштерн потрапив під своїм старим прізвищем — Валєєв. Служба уточнила, що в рекомендаціях до списку осіб, які загрожують безпеці України, згадувала обидва прізвища: і Валєєва, і Моргенштерна.

Нагадаємо, ще в квітні 2021 року за поданням СБУ Моргенштерна внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України. Приводом стала творчість репера. Експерти-лінгвісти знайшли там культ насильства, жорстокості, згадки про наркотики і психотропні речовини.

У Росії Моргенштерна теж намагалися притягти до справи про пропаганду наркотиків своєю творчістю, але пізніше суд скасував великий штраф для виконавця.

Фото morgen_shtern / Instagram

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