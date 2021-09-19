Відома російська співачка Наташа Корольова визнанням про позашлюбну дочку від одного друга з Києва здивувала не тільки пересічних шанувальників, а й власного чоловіка Сергія Глушка, сина Архипа і маму Людмилу Поривай, пише «Комсомольська правда».

Так, стриптизер закотив істерику і ледь не розгромив студію, де його дружина зробила шокуюче зізнання. Справжня драма розігралася в скандальному шоу Лєри Кудрявцевої.

Тоді 48-річна співачка розкрила свій найголовніший секрет. У 2018 році на світ з'явилася її позашлюбна дочка. Батьком малятка став київський друг співачки, який вже і не мріяв про дитину. Дівчинку в США народила сурогатна мама завдяки яйцеклітині співачки і біоматеріалу близького друга зірки.

Почувши про існування дворічної дівчинки, чиїм батьком він не є, стриптизер Сергій Глушко схопився з дивана, став рвати на собі сорочку, ледь не перевернув стілець і не розбив стіл.

На обличчі Тапзана в цей момент читалися розпач, розгубленість, здивування і вселенська скорбота. Син Архип в цей момент округлив від подиву очі, а потім зміг вивести батька зі студії.

Але найбільш вражаючим виявилося те, що про позашлюбну дочку Корольової не знала і її улюблена мама Людмила Поривай. Після відвертого визнання Наташі пенсіонерці стало погано. Їй знадобилося заспокійливе. Адже мама Люда, про яку зірка завжди говорить тільки з захопленням і ніжністю, протягом двох років жила в одній країні з власною онучкою, але навіть не підозрювала про існування малятка.

Як писали «ФАКТИ», раніше Наташа Корольова заявила, що після народження сина Архипа вони з чоловіком хотіли завести ще дитину, але всі спроби зазнали краху. Співачка тричі перенесла викидень. Також Королева прокоментувала чутки про зраду Тарзана.

Фото з соціальних мереж

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