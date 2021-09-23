Світлана Тарабарова вперше показала обличчя однорічної дочки

Популярна співачка Світлана Тарабарова, яка розповіла про своє перше кохання, 23 вересня відзначає перший день народження дочки. Разом з чоловіком Олексієм артистка влаштувала сюрприз для малятка, прикрасивши будинок яскравими кульками і заздалегідь підготувавши подарунки. З нагоди дня народження зіркова мама вперше показала обличчя дочки. Зворушливі фото Світлана опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.

«Привіт, я Марія! І у мене сьогодні день народження! 1 рік!» — написала Світлана під фото і від імені себе, чоловіка і сина Івана привітала малечу зі святом.

Нагадаємо, Світлана Тарабарова з чоловіком Олексієм Бондарем також виховують трирічного сина Івана. Сім'я здійснила свою мрію — переїхала в просторий заміський будинок.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що Юрій Горбунов та Катерина Осадча розсекретили ім'я молодшого сина — хлопчика назвали Данилом.

фото Instagram.com/tarabarova

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