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Шоу-бізнес

«Навіщо так ноги розсовувати?»: Перенесла кому МакSим влаштувала пікантну фотосесію і нарвалася на критику

13:28 24 вересня 2021
Марина Максимова

Співачка Марина Максимова (MakSim) відзначила своє одужання фото і відео-сесією в Instagram, якою, судячи з усього, заявила про швидке повернення на сцену.

Однак кадри вийшли шокуючими — MakSim іноді приймала занадто розкуті пози, які ще більше підкреслювали її теперішню худобу (в інтерв'ю Ксенії Собчак вона зізналася, що тепер важить лише 43 кг). На це і звернули увагу хейтери.

Проте віддані фани співачки пораділи за улюбленицю, вирішивши, що так вона повертається до звичного життя.

Нагадаємо, Максимова захворіла 12 червня. У клініках вона провела 2 місяці, а після виписки ще раз виявилася в стінах лікарні для реабілітації.

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