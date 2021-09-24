«Навіщо так ноги розсовувати?»: Перенесла кому МакSим влаштувала пікантну фотосесію і нарвалася на критику

Співачка Марина Максимова (MakSim) відзначила своє одужання фото і відео-сесією в Instagram, якою, судячи з усього, заявила про швидке повернення на сцену.

Однак кадри вийшли шокуючими — MakSim іноді приймала занадто розкуті пози, які ще більше підкреслювали її теперішню худобу (в інтерв'ю Ксенії Собчак вона зізналася, що тепер важить лише 43 кг). На це і звернули увагу хейтери.

Проте віддані фани співачки пораділи за улюбленицю, вирішивши, що так вона повертається до звичного життя.

Нагадаємо, Максимова захворіла 12 червня. У клініках вона провела 2 місяці, а після виписки ще раз виявилася в стінах лікарні для реабілітації.

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter