«Чоловічі таємниці»: стало відомо, який незвичайний подарунок зробив Потап синові на день народження
Український продюсер Олексій Потапенко, відомий як Потап, попри те, що вже має другу сім'ю, приймає активну участь у житті свого сина Андрія від Ірини Горової.
Музикант буває у сина в школі, знає його вчителів, спілкується з іншими батьками у батьківському чаті. У батька й сина дружні стосунки та є чоловічі секрети. Про це в програмі «Зірковий шлях» розповіла перша дружина Потапа Ірина Горова.
На 13-й день народження хлопчик отримав від батька зовсім недитячий подарунок — криптогаманець з біткоїнами.
За словами Горової, у неї син нічого не просив на день народження, а з батьком у них «чоловічі таємниці», про які Андрій не хоче розповідати мамі.
Нагадаємо, Потап та Ірина Горова були у шлюбі 15 років. У 2008-му у пари народився син Андрій. Після розставання з Іриною Горовою Потап одружився з Настею Каменських. У співачки добрі стосунки з Андрієм. За словами самого Потапа, а між його колишньою та нинішньою дружинами «дипломатичний паритет».
13
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter