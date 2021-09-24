«Чоловічі таємниці»: стало відомо, який незвичайний подарунок зробив Потап синові на день народження

Український продюсер Олексій Потапенко, відомий як Потап, попри те, що вже має другу сім'ю, приймає активну участь у житті свого сина Андрія від Ірини Горової.

Музикант буває у сина в школі, знає його вчителів, спілкується з іншими батьками у батьківському чаті. У батька й сина дружні стосунки та є чоловічі секрети. Про це в програмі «Зірковий шлях» розповіла перша дружина Потапа Ірина Горова.

На 13-й день народження хлопчик отримав від батька зовсім недитячий подарунок — криптогаманець з біткоїнами.



За словами Горової, у неї син нічого не просив на день народження, а з батьком у них «чоловічі таємниці», про які Андрій не хоче розповідати мамі.

Нагадаємо, Потап та Ірина Горова були у шлюбі 15 років. У 2008-му у пари народився син Андрій. Після розставання з Іриною Горовою Потап одружився з Настею Каменських. У співачки добрі стосунки з Андрієм. За словами самого Потапа, а між його колишньою та нинішньою дружинами «дипломатичний паритет».

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