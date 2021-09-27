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Шоу-бізнес

«Емоції зашкалюють»: «таємна дружина» Винника відібрала у нього найдорожче

20:31 27 вересня 2021
Сватко

Бек-вокалістка Олега Винника Таїсія Сватко, Таюне, яку називають його таємною дружиною активно розвиває сольну кар'єру. Днями відбулася прем'єра її нової пісні «Подруга», яка викликала захоплення у публіки.

Після цього прихильники Таюне буквально засипали Винника проханнями чути більше пісень у виконанні його бек-вокалістки.

І на черговому концерті співака найбільше глядацької любові та емоцій дісталося теж Таюне.

Одна з фанаток опублікувала захоплений пост після концерту та фото обійнявшись з Таїсією. Дівчина повідомила, що на концерті «емоції зашкалювали».

При цьому у цієї шанувальниці є 4 фото з самим Винником, але їх вона не вважала за потрібне оприлюднити, віддаючи всю любов та захоплення Таюне.

Нагадаємо, Таїсія Сватко виступає не тільки як бек-вокалістка Винника, але і як солістка. Нещодавно Таюне заявила, що про сольну кар'єру ніколи не мріяла. Але ті гарні пісні, які для неї написав Винник, артистці хотілося донести до глядача.

Сам «повелитель вовчиць» підтримує свою таємну дружину в її сольній кар'єрі, але їхні особисті стосунки не коментує, зазначаючи лише, що Таюне для нього — не чужа людина.

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