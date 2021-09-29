«Була на межі життя та смерті»: Анастасія Приходько розкрила подробиці свого важкого минулого

Співачка Анастасія Приходько, яка вже багато років не спілкується з мамою, шокувала деталями своєї біографії. Артистка вирішила ближче познайомитися зі своїми читачами в Інстаграм і розкрила подробиці свого минулого.

Анастасія зізналася, що розкосі очі їй «дісталися» від японського прадідуся. За зовнішність її дражнили у школі, а зараз артистка пишається своєю особливістю. За її словами, вона завжди була аутсайдером, їй часто діставалося за прямолінійність і досить жорсткий характер.

«Я була кілька разів на межі життя та смерті, втрачала близьких, тікала з дому, ночувала в підвалах, голодувала, мене намагалися згвалтувати, били і принижували. Але я, як і раніше, вірю в диво і справжніх людей», — зізналася Анастасія.

За словами артистки, в 20 років вона й уявити собі не могла, що стане багатодітною мамою, люблячою дружиною, господинею в будинку з басейном, собакою, кішкою і трояндами.

«Це була моя блакитна мрія, яка здавалася нездійсненною! Якби мені рік тому сказали, що я буду вести Інстаграм, розповідати, як я тут квашу капусту і заколисую дитини ночами, я б засміялась в обличчя. Але, тим не менш, ви є і я дорожу кожним із вас!» , — поділилася Анастасія з передплатниками, яких у неї тепер 100 тисяч.

Приходько каже, що показує життя таким, яким воно є. Вона різко висловилася про скандальне розлучення блогерів Пустовіт.

Свою прямолінійність Приходько демонструє і в шоу «Співають всі!», де входить в зіркову сотню суддів.

фото Instagram.com/prykhodko_official

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