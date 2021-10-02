Падіння Злати і сльози учасника: всі подробиці третього випуску «Холостячки-2»

На каналі СТБ вийшов третій випуск романтичного реаліті «Холостячка». На цьому тижні головна героїня — Злата Огнєвіч познайомила чоловіків зі своїми захопленнями і дізналася, чим живуть учасники.

На перше побачення Злата запросила каскадера Павла.

— Переживаю, чи сподобається те, що я підготував для Холостячки, — сказав Павло.

Злата переодяглася і прийшла в спортивний зал, щоб навчитися прийомам сцен-бою. Виявилося, Паша працював в улюбленому серіалі Злати — «Кріпосна».

— Дівчата завжди приймали мою роботу, — зізнався Паша.

— Я входжу в раж, — не приховувала Злата, освоюючи каскадерські трюки. — Це виявилося дуже весело.

— Вона була на одній хвилі зі мною, — радів хлопець.

Наступним випробуванням став «політ» в спеціальному жилеті.

— Я ще та штучка, — несподівано сказала Злата.

— Ти мене хвилюєш, — не став приховувати Паша.

На спеціальних тросах Злату і Пашу підняли у вільному польоті.

— Це як в кіно про Пітера Пена, — сказала Злата.

Коли Павло зробив імітацію вибуху, Холостячка зізналася, що їй було дуже страшно.

— Треба було мене попередити! - була незадоволена Злата.

Третє «випробування» — стрибок з вишки.

— Ти повинна мені довіритися, — попросив Павло, але Злата почала панікувати.

— Я не стрибну вниз навіть за мільйон доларів, — сказала Злата, якій запропонували стрибнути без страховки. — Я спущуся по канату.

— Я засмутився, що вона мені не може довіритися, — сказав хлопець і безстрашно стрибнув з висоти на картонні коробки.

— Ось це ти — крутий! - захопилася Злата і безпечно спустилася вниз.

— Мені було приємно відчути себе в обіймах Паші, — не приховувала Холостячка.

Побачення продовжилося за романтичною вечерею.

— Я хочу, щоб чоловік був моєю опорою і натхненням, — розповіла про себе Холостячка, і Павло був в захваті.

Злата все допитувалася, що хлопець буде робити, якщо він переможе. Але Павло не міг відповісти.

— У мене немає навіть квартири в Києві, — зізнався хлопець. — У мене до цього моменту не було серйозних стосунків. Не знаю, чи готовий. Дай мені шанс. Ти людина, з якою я хотів би спробувати.

— А у мене інші цілі, — «відрізала» Злата. — Я хочу з чоловіком створювати сім'ю. Бачу, що ти не готовий до відносин. У мене немає для тебе троянди, ти їдеш додому.

Павло був ошелешений, але від душі побажав їй успіху.

Злата розповіла, що в житті для неї важливе

В цей час в будинок до хлопців прийшов Григорій Решетник, розповівши, що Павло покинув проект. Ведучий запропонував учасникам написати, про яке побачення вони мріють і не підписувати свої побажання. Те, яке сподобається Златі найбільше, стане реальним.

Вінченцо запропонував уроки акторської майстерності, Власко — намалювати картину, Андрій — зайнятися фігурним катанням, а Ілля — приготувати десерт. Але Злата вибрала побачення з Андрієм на мотоциклах.

В цей час Владислав Ясько вирішив не чекати побачення, і попросив Гришу дати йому контакти когось із близьких Холостячки, щоб зробити їй подарунок.

— Я — небезпечний водій на дорогах, — сказала Злата, вирушаючи на побачення з Андрієм. — Хочу спробувати щось нове.

Було екстремально, але захопливо

Златі і Андрію допомагав інструктор.

Злата падала і піднімалася знову.

— Ти безстрашна! - захоплювався Андрій.

— Я відчула справжній кайф! - отримала задоволення від водіння Злата.

На одному з віражів Злата впала і травмувала ногу. Побачення продовжилося за вечерею, який Андрій влаштував просто на траві з видом на річку.

Побачення і відверта розмова

— Романтика зашкалювала! - захоплювалася Злата.

Розповідаючи про себе, Злата зізналася, що змінила ставлення до близьких людей.

— Я хочу бути коханою і віддавати самій, — сказала Холостячка. — Коли я стала заробляти, то всі гроші витрачала на шмотки. Потім це пройшло.

— Емоції і те, як ми проживаємо життя — це тепер головне, — зізнався Андрій.

— Ти наче читаєш мої думки, — була задоволена Злата.

Андрій розповів про свою колишню дружину і стосунки з дочкою.

— Розлучення був одним з моїх найскладніших рішень, — сказав Андрій, зізнавшись, що наступний його шлюб повинен бути на все життя.

В кінці побачення Злата все ж не вручила хлопцеві троянду.

Григорій Решетник приніс усім учасникам запрошення на побачення зі Златою.

— Я дуже скучила за всіма чоловіками, — зізналася Злата. — Хочу побачити, як вони всі себе проявлять.

Холостячка запросила хлопців в центр скелелазіння. Виявилося, що пристрасть Холостячки — гори, а давня мрія — підкорити вершину Казбеку. Але не поодинці, а з коханим чоловіком!

Чоловіки повинні були в міру просування, збирати конверти. Для цього всім треба було розділитися на пари. Хто збере більше балів, піде на побачення зі Златою.

Краще за всіх показав себе Влад, який до цього ніколи не лазив. У парі з ним був Роман.

Несподівано Злата захотіла теж подолати підйом, і віддати своє місце в команді зважився Вінченцо.

— Я лізла наверх з останніх сил, — сказала Злата, збираючи конверти.

Поки Григорій рахував конверти, Злата запросила на розмову Андрія Хвєткевіча.

— Я готовий відповісти на будь-яке питання, — сказав хлопець, і Злата запитала його про особисте життя.

Андрій розповів, що, їдучи у США, йому довелося залишити в Україні свою дівчину. Але вона його зрадила, і їхні стосунки закінчилися.

— Це було п'ять років тому, і я не створював більше стосунків, — зізнався хлопець. — Зараз для мене немає проблем, куди переїхати. Я буду там, де ти.

— Приваблива пропозиція, — відповіла Злата і розпитала його про відверті фото в Інстаграмм.

— Це лише реклама, — відповів Андрій.

На розмову з Холостячкою пішов і Ілля. Хлопець був засмучений, тому що йому не вдалося пройти перешкоду. Ілля зізнався, що у нього вже кілька років немає стосунків. Він піклується про свою дочку.

— Я перестав пити, мені важливіше провести час з дитиною, — сказав хлопець.

Злата Огнєвіч не всім дає шанс

Після підрахунку голосів побачення зі Златою дісталося Вінченцо і Олегу. У запрошенні від Холостячки йшлося про спільну риболовлю.

— Зроблю все, щоб побути наодинці зі Златою, — пообіцяв Вінченцо.

— Я розумів, що сьогодні буде бій, — вирішив Олег, зізнавшись, що він не любить ловити рибу.

— На початку дев'яностих, коли ми жили в Криму і у нас не було грошей, тато ходив на риболовлю, ловив йоржів, — згадувала Злата. — Риба нам заміняла м'ясо.

Першою зловила коропа Злата. Потім Вінченцо. Поки хлопець чистив рибу, Холостячка пішла на розмову з Олегом.

Олег запросив Злату покататися на надувному човні по озеру. Хлопець зізнався, що вперше за п'ять років написав вірші.

— Навколо нас все завмерло, — була в захопленні Злата. — Це було немов рядки з пісні. Завжди мріяла бути Музою свого чоловіка.

В цей час Григорій Решетник запропонував учасникам записати звернення до Златі в жартівливій формі. Хлопці були збентежені. Переможцю пропонувався приз — побачення зі Златою.

На побаченні зі Златою Олег зізнався у своїй симпатії.

— Олег так дивиться на мене, що це заводить, — сказала Злата.

Хлопець подарував Златі браслет з перлинами.

— У тебе чудовий смак, — визнала Злата. — Поруч з тобою я відчуваю себе справжньою жінкою.

На розмову зі Златою пішов Вінченцо. Він приготував для побачення плаваючий намет.

— Мені хочеться сім'ї, дітей, — не приховував хлопець.

Вінченцо розповів, що шість років тому у нього не стало батька.

— Мені його дуже не вистачає, — крізь сльози говорив хлопець. Не стримала сліз і Злата.

— Ти мені дуже подобаєшся, — зізнався Вінченцо. — Відчуваю трепет, коли ти до мене торкаєшся.

Після бесід з хлопцями, Злата дала троянду Вінченцо.

— Світ просто рухнув для мене, — був засмучений Олег. — Невже це все?!

— Не можу тебе залишити… без троянди, — несподівано промовила Злата, обіймаючи Олега і вручаючи йому квітку. — Не готова вас обох відпустити.

Злата була задоволена минулим тижнем.

— Учасники стали розкриватися, — зізналася Холостячка Григорію Решетніку.

Перед церемонією троянд Злата переглянула жартівливі відео від хлопців. Кожен з них старався, як міг — читав вірші, жонглював і розігрував пародії.

Андрій, Дмитро і Васко

Злата запросила на розмову Макса, відзначивши його почуття гумору.

— Я прийшов сюди, щоб створити сім'ю, — зізнався Максим.

Хлопець розповів, що в минулих відносинах дівчина його зрадила.

— Потрібно працювати над стосунками, не втрачати зв'язок, — говорив про свій досвід Макс. — Якщо я тут, на проекті, то готовий боротися до кінця.

— Я зараз не впевнена до кінця в своїх почуттях до Максима, — вирішила Злата після бесіди.

На розмову зі Златою напросився Влад — 25-річний підприємець із Києва.

Хлопець подарував Холостячці ляльку Барбі і тамагочі — речі, про які Злата мріяла в дитинстві.

— Моя родина не могла собі дозволити такі покупки, — сказала Холостячка і отримала ще один подарунок — синтезатор.

— Згадати про дитинство добре, але мені хочеться дорослих відносин, — сказала Злата і запитала хлопця про їхнє можливе майбутнє.

Влад не очікував прямих запитань.

— Дай мені ще час, я підготую відповіді на всі твої питання, — зніяковів Влад.

Першим отримав троянду Андрій Хветкевич. Потім Роман Свічкоренко, Максим, Богдан, Роман Васильєв, Васко, Дмитро, Андрій Задворний і Влад.

Макс, Влад і Андрій

Проект покинув Ілля.

— Ілля не мій чоловік, — пояснила своє рішення Злата.

Нагадаємо, раніше фанати шоу помітили дивні моменти у підборі вбрання для Холостячки. А Злата Огнєвіч зізналася, що до середини зйомок їй нарешті вдалося забути про присутність поруч знімальної групи.

Фото holostyakstb/Instagram

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