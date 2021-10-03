26.50 / 26.70 30.62 / 30.98
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Молоді можуть не зрозуміти»: SLAVIA пояснила, чому присвятила нову пісню колишньому чоловіку DZIDZIO

15:24 3 жовтня 2021
SLAVIA і DZIDZIO

Українська співачка SLAVIA після розлучення з DZIDZIO дуже змінилася зовні, стала більш впевненою. Вона повністю присвячує себе творчості.

Нещодавно артистка презентувала нову пісню «Любов любов», яку присвятила колишньому чоловіку. В ефірі на радіо «Армія FM» співачка сказала, що ця робота для неї дуже важлива, адже це про її почуття, про її життя.

За словами SLAVIA, це історія взаємин тривалістю 20 років, подяка людині, яка була поруч, і з якою, не дивлячись на розлучення, вдалося зберегти дружні стосунки.

Сингл був написаний на одному диханні за один вечір.

«Молоді можуть і не зрозуміти. Я вважаю, що треба вміти залишатися в добрих стосунках, це краще, ніж ворогувати. Треба вміти залишатися в любові і за все дякувати», — заявила співачка.

Артистка впевнена, що її колишньому чоловіку пісня сподобалася, він опублікував відео в сторіс Instagram.

«Я думаю, кому б не сподобалося — про людину співають пісню, це завжди приємно», — зазначила вона.

Про те, що чоловік та жінка після розлучення залишилися в добрих стосунках, говорять також вчинки та висловлювання DZIDZIO. Відомо, що співак залишив колишній дружині шикарну квартиру в зеленому районі Києва.

39

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Пенсії в Україні будуть зменшуватися щороку: названо причини

Жінка з телефоном

60-річним жінкам платитимуть пенсію по-новому

Жонін в ролі Гнездилова

Відомий український актор потрапив у велику дорожню аварію в Києві

гроші і платіжки

«Може бути дуже боляче»: в Кабміні пояснили, як покарають українців, які вказали неправдиву інформацію в заяві на субсидію

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.