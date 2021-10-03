«Вкрала чоловіка у Лорак й задоволена»: Мурат Налчаджиоглу провів побачення з новою коханою «на висоті»

Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу після того, як зробив пропозицію візажистці Лілії, відкрито з'являється з нею на публіці.

Киянка у своєму Instаgram розповіла, що Мурат запросив її покататися на «літаючий платформі» — це особливий вид розваг, коли охочі можуть замовити обід в ресторані «на висоті» — спеціальний кран підіймає платформу з гостями, і вони снідають прямо в небі, насолоджуючись видами міста.

Розвага, ймовірно, не з дешевих, тому Лілія радісно подякувала бізнесмену, який скромно обійняв спинку її крісла.

«Спасибі за запрошення», — написала 25-річна візажистка.

Раніше Лілія вже хвалилася у соцмережі каблучкою від Мурата, тому можна зробити висновок, що роман парочки йде повним ходом.

Частина читачів Лілії відзначили, що вона зовні дуже схожа на Ані Лорак — така ж красива. Своєю чергою, фанати співачки, які, очевидно, сподівалися на возз'єднання сім'ї, вказали, що Ані — все-таки, краща. І що подібні фото у Мурата й співачки теж були. Крім того, вони були не зовсім задоволені, що Лілія «вкрала чоловіка» в Ані й радіє цьому. Втім, думки читачів, швидше за все, навряд чи вплинуть на розвиток стосунків між Муратом, Ані та Лілією.

Нагадаємо, Ані Лорак нещодавно відзначила свій 43-й день народження. Хоча співачка і старша за нову пасію Мурата, виглядає вона дуже молодо й сексуально.

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