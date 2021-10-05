«Цілувалися в губи»: співак- «кримнашист» відверто розповів про інтимний зв'язок з Пугачовою

Російський співак Олександр Буйнов, який внесений в базу сайту «Миротворець» через гастролі на окупованих РФ українських територіях, вилікувався від COVID-19 і розповів про свої стосунки з Аллою Пугачовою. Про це повідомляє сайт «Дни.ру».

Буйнов спілкується з Пугачовою з 1974 року, коли вона стала солісткою колективу «Веселые ребята».

«Хлопці, ви не втомилися нападати на Аллу Пугачову? Звідки у вас тільки сили беруться?! Ну залиште вже її в спокої! Дівчина живе в замку зі своєю коханою людиною, у неї двоє дітей — вона просто кайфує та живе в раю, який створив їй Максим. Навіщо ж їй заважати? І не запізно її скидати з п'єдесталу?!» — сказав Буйнов.

Його самого преса та громадськість називають одним з коханців Пугачової, нібито саме їй Буйнов зобов'язаний своєю кар'єрою.

«Вона допомагала в першу чергу всім своїм чоловікам, піднімала їх — ці імена все знають. Я ж ніколи не був її ні чоловіком, ні коханцем — у мене були інші дівчата. Хочу раз і назавжди поставити крапку в цьому питанні. У „Веселых ребятах“, до речі, ми все хіпували і всі при зустрічі цілувалися в губи, обнімалися. Але не більше того!» — заявив Буйнов.

Нагадаємо, Наталія Гулькіна сказала, що Пугачова могла одним словом зіпсувати кар'єру молодим виконавцям. У тому ж дусі висловився співак Ігор Наджіев.

Фото: Instagram Олександра Буйнова

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