«Коли Катя заводиться, всі ховаються»: Олександр Стоянов розповів про гучні скандали з Кухар

Артист балету, чоловік прими національної опери Катерини Кухар, яка розповіла раніше, до кого ревнує її чоловік, Олександр Стоянов розкрив подробиці гучних скандалів в сім'ї. За його словами, вони емоційно сваряться, а потім пристрасно миряться. «Коли Катя заводиться, всі ховаються», — сказав Стоянов.

Приводом для скандалу може бути навіть дрібниця — насіння, яке любить Олександр, або навіть яблуко. Катерина педантично ставиться до чистоти в будинку і терпіти не може, якщо щось виявляється не на своїх місцях.

«Я дивився фільм, їв яблуко, і мені було лінь вставати і викидати його. Акуратно поклав на стіл. Тут заходить Катя, зупиняється, бачить яблуко і звертається до мене: „Що це? Викинь“. Її це дратує. Вона чистюля. А я взяв і розім'яв те яблуко по столі. Це був її улюблений стіл», — розповів Стоянов в програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна»).

Вчинок чоловіка вивів Кухар з себе. У відповідь вона потерла яблуком його новий кросівок. А він зламав бутони троянд, подарованих їй шанувальником.

«Вона не витримує, бере кросівок і викидає у вікно. А я теж беру один з її нових пар кросівок і кажу: „Біжи“. І теж викинув у вікно», — поділився подробицями Стоянов.

Після сварки він вирішив поїхати в готель. Але вийшовши з дому, помітив, що кросівок дружини застряг на даху.

«Я знайшов драбину, дістав кросівок і забрав з собою. Коли вже був у номері, подзвонила Катя і питає, де я. Вона не може спати без мене. Запитала, чи не хочу я приїхати."Їду», — сказав я і відразу ж відправився додому. У нас є правило, ми ніколи не лягаємо спати в сварці", — розповів Олександр і додав, що Катя, хоч і запальна, але частіше першою робить крок до примирення.

Нагадаємо, Катерина Кухар та Олександр Стоянов майже 14 років разом. Вони виховують двох дітей: сина балерини від першого шлюбу Тимура і спільну доньку Настю.

Зараз Катерина Кухар є суддею «Танців із зірками». Її гострі коментарі зачіпають учасників.

фото Instagram.com/ekaterinakukhar_official

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