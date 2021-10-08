Секс-символ Олексій Суровцев розплакався під час інтерв'ю

Чемпіон України зі стриптизу, актор Олексій Суровцев, відомий за роллю в серіалі «Слід», здивував подробицями особистого життя. Артист, якого називають суворим мачо і секс-символом, зізнався, що не проти позбутися від цього образу. За його словами, він — дуже сімейна людина. Прикладом для нього завжди були батьки. Нещодавно його батько пішов з життя. 25 років він боровся з хворобою Паркінсона. Суровцев все ще важко переживає смерть близької людини.

«Він перебував у лікарні якийсь період часу. Ми його повинні були забрати на Новий рік. І до Нового року він трошки не дожив. Подзвонив мені брат, сказав, що батько помер. Я як раз в той час приїхав в гості до Дніпра. На жаль, карантинні обмеження не дозволили нам потрапити до нього в лікарню. Тобто, ми його поклали на місяць в лікарню, і практично не попрощалися», — розповів Суровцев в програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна»). Під час інтерв'ю він не зміг стримати сліз, довелося зробити паузу, щоб продовжити розмову.

За словами актора, йому і сьогодні боляче від безсилля, що нічого не можна було зробити.

«Хвороба йде синусоїдально — краще, гірше. Але синусоїда постійно спускається вниз. І з кожним ось цим „гірше“ стан погіршується. Ти спочатку не можеш взяти нормально склянку. Потім ти не можеш обійтися без допомоги, ти не можеш ходити, не можеш себе обслуговувати. Потім ти перестаєш практично говорити. Ну і перестаєш взагалі розуміти реальність, оцінювати її. Були такі просвітлення останнім часом, коли приїжджаєш, видно, що батько тебе навіть не бачить, але він посміхається. Це життя. Він прожив досить хороше життя, я вважаю», — сказав Суровцев крізь сльози.

Нагадаємо, Олексій Суровцев був учасником «Танців із зірками». Він покинув проект після четвертого ефіру. Актор був не згоден з досить низькими оцінками суддів і висловив своє обурення в Мережі.

фото Instagram.com/surovtsev.alexei

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