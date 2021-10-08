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Шоу-бізнес

Дует «Потап і Настя» повертаються: шоумен заінтригував заявою

14:58 8 жовтня 2021
Потап і Настя Каменських

Популярний дует «Потап і Настя» повертається на сцену. Потап, який розповів раніше про найбезглуздіші чутки про Каменських, заявив про це в програмі «Зірковий шлях». В інтерв'ю Олексій Потапенко розповів, що вже готує новий матеріал. Правда, дует планується з оновленим складом — батько Потапа і мама Насті готують спільний проект.

«Батько пише пісні, він грає на всіх музичних інструментах. Мій батько написав недавно три пісні, і ми зробили аранжування. І вони вирішили записувати, тобто мій батько, Ліда Каменських і ще когось долучать до цього», — заінтригував Потап в інтерв'ю каналу «Україна».

Також шоумен розповів, що готує новий хіт для Лідії Каменських і Алли Кудлай.

А поки Потап і Настя Каменських вирішили взяти невелику паузу і вирушили в міні-відпустку в теплу країну.

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських виступали в дуеті майже 11 років. У 2017 році вони оголосили про припинення спільного проєкту, тепер реалізовують сольні проєкти.

Подружжя ділиться в Мережі не тільки результатами своєї творчості, але і показують побут, заняття спортом. Потап не втомлюється захоплюватися дружиною і зізнаватися їй у коханні, нахвалює її кулінарні здібності. Шоумен розповів, як зміг завоювати серце красуні-дружини і відповів на найпопулярніше запитання, чому у них немає дітей.

Фото Instagram.com/realpotap, Instagram.com/kamenskux

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