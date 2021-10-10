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Виконавиця ролі Валюхи в серіалі «Свати» Тетяна Кравченко потрапила в інвалідне крісло

18:35 10 жовтня 2021
тетяна кравченко

Російська актриса Тетяна Кравченко, виконавиця ролі Валюхи Будько в серіалі «Свати», стривожила шанувальників, показавши фото в інвалідному кріслі. Втім, виявилося, що цей антураж потрібен був лише для сцени — 67-річна Кравченко задіяна у виставі «Женихи», де грає літню матір дочки на виданні. Роль батька сімейства виконав Олександр Панкратов-Чорний, повідомляє teleprogramma.pro.

Нагадаємо, цього літа Тетяну Кравченко довели до сліз на прощальній вечірці з нагоди завершення зйомок «Сватів». Було оголошено, що сьомий сезон серіалу стане останнім. «Свати» вийшли на екрани в 2008 році, а в 2020-му режисер Андрій Яковлєв вперше натякнув, що сімейну кіноепопею час завершувати. Фінальний сезон видався багатостраждальним: зйомкам завадила пандемія коронавірусу.

Фото tatyana_eduardovna.kravchenko/Instagram

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