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Стан Заворотнюк, яка «потовстішала», різко погіршився

13:51 11 жовтня 2021
Стан Заворотнюк, яка «потовстішала», різко погіршився

Дочка «няні Віки» Анастасії Заворотнюк Анна, мама якої бореться з важким онкологічним захворюванням, кілька років тому повернулася з Америки. Дівчина намагалася підтримати маму, але невдовзі заговорила про депресію і занепад сил. До цього додалися і твердження про те, що вона нібито набрала зайву вагу. Шанувальники запідозрили у неї анорексію.

Лікар-психіатр Дмитро Клевцов пояснив порталу BLITZ +, що в основі таких настроїв різні причини. Але всі вони вимагають вивчення, а іноді і своєчасно наданій допомозі: «В основі анорексії завжди лежить безглузда ідея, що людина навіть у дзеркалі бачить себе товстою. А всі інші стани можуть мати невротичний характер. Потрібна діагностика. Адже анорексія — це серйозне лікування. Якщо фобії — може допомогти психотерапія. Якщо депресія, то тут комбінація лікування».

І це при тому, що зріст Анни — 175 см, а важить вона 57 кілограмів! Так що заяви про «зайву вагу» вводять у ступор її шанувальників.

Наприклад, ось так виглядає дівчина на відео, яке вона кілька днів тому розмістила у соціальних мережах. Дивлячись на неї, жодних думок з приводу зайвої ваги не виникає.

Медики більш категоричні. Людині, яка говорить подібне, слід звернутися до лікаря і перевірити, чи немає у неї виснаження. Такі консультації можуть дати ендокринологи або дієтологи. Адже організм дівчини з низькою вагою, яка вважає себе товстою, страждає.

Нагадаємо, що влітку цього року Анна розповіла, що їй зробили пропозицію руки та серця. Про її хлопця відомо, що він народився і живе у Москві і що навчався в США, де вони й познайомилися. Пара разом вже шість років.

Фото Анни Заворотнюк із соціальних мереж.

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