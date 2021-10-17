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«Досі нестерпно боляче»: Софія Стужук зворушливо згадала про померлого рік тому чоловіка

12:07 17 жовтня 2021
софія Стужук

У Софії Стужук, одної з найпопулярніших блогерів в українському сегменті Instagram, сумна дата. 16 жовтня 2020 року у віці 35 років помер чоловік Софії, фітнес-блогер Дмитро Стужук. Причиною смерті стали ускладнення від коронавірусної інфекції.

В Instagram Софія опублікувала фото з чоловіком і присвятила Дмитрові зворушливі рядки. «Ми вже рік без тебе, наш Ангел-хранитель. Вже рік минув, а досі так нестерпно боляче… Пробач мені за все! Я відпускаю всі болі і образи і більше не тягну нічого за собою… Ти був потрібним, важливим і приголомшливим чоловіком у моєму житті. Як же важко вчитися жити без тебе», — написала Стужук.

Дмитро Стужук захворів ковідом після поїздки до Туреччини. У своєму останньому пості в Instagram блогер зізнавався, що не вірив у коронавірусну інфекцію, доки сам не заразився. Незадовго до смерті Дмитро Стужук писав, що вважає за краще лікуватися вдома і сподівається на допомогу потрібних служб у разі ускладнень.

Повідомляючи про смерть чоловіка, Софія розповіла, що у Дмитра були проблеми з серцем, і це зіграло фатальну роль після зараження коронавірусом.

Після смерті чоловіка Софія Стужук демонструвала в Instagram, як справляється з хейтерами, вчиться жити самостійно і виховувати трьох маленьких дітей.

Блогер зізналася, що через стреси набрала 10 кілограмів, але потім взяла себе в руки і зараз стежить за вагою. Також Софія зробила кілька пластичних операцій: змінила форму грудей, омолодила верхні і нижні повіки, підкоригувала форму носа і носову перегородку.

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