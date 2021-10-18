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Шоу-бізнес

«Він зустріне мене там»: Ірина Меладзе розповіла про покійного сина від співака

13:36 18 жовтня 2021
Архівне фото пари

Колишня дружина Валерія Меладзе Ірина несподівано заговорила про смерть, висловивши впевненість, що в «кращому світі» її зустріне покійний син. Первісток пари з'явився на світ в 1990 році, але прожив всього 10 днів. Пізніше у них народилися три дочки, але шлюб це не врятувало і сьогодні Меладзе щасливий вже з трьома дітьми від Альбіни Джанабаєвої.

«На жаль, в житті кожної людини настає момент, коли життя його перевіряє на міцність. Насправді помирати не страшно. І весь час у свідомості сидить момент, як я буду виглядати на сороковий день. Небо тебе чує. Весь час всередині йде діалог з Богом», — сказала Ірина в ефірі одного з російських телеканалів.

Як зазначила Ірина Меладзе, вона впевнена, що Бог її чує і збереже її сина до її «відходу».

Нагадаємо, нещодавно 42-річна Джанабаєва показово закрила коментарі під своїм філософським постом в соцмережі, явно адресованим суперниці.

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