Сестра Софії Ротару розкрила секрети їхньої краси й молодості

Рідна сестра Софії Ротару Ауріка розкрила секрети їхньої краси та молодості. Зіркові сестри вражають своїм квітучим виглядом і викликають захоплення шанувальників.

Ауріка вважає, що вони з сестрою, в першу чергу, вдячні хорошій генетиці.

«Я вдячна татові і мамі за те, що вони так нагородили нас. У нас всі в родині виглядають чудово!» , — сказала Ауріка Ротару в шоу «Вікріття.Післямова».

За словами артистки, дієт вона не дотримується і під час сімейних застіль любить порадувати себе улюбленими стравами.

«Я люблю звичайну домашню їжу. Коли ми зустрічаємося з Софією, можемо посмажити картоплі, любимо яйця і можемо їсти їх три рази на день! У дитинстві у нас було господарство, корова, тому ми їли сир, яйця, пили молоко. Зараз, коли збираємося в селі, завжди накриваємо на стіл, і можемо випити домашнього вина. Але коли ми вдома, то, звичайно ж, намагаємося менше їсти і більше ходити, я часто катаюся на велосипеді», — розповіла Ауріка Ротару.

Але якщо і потрібно скинути вагу, то артистка знає надійний спосіб — припинити їсти.

«Я раніше практикувала голодування. Могла не їсти два тижні, пила тільки воду. Всім готувала смакоту, але сама трималася заради зовнішності», — зізналася Ауріка Ротару.

Співачка також розповіла, що випустила нові пісні і вирішила попрацювати окремо від зіркової сестри.

«Якщо раніше я гастролювала з Софією Ротару, то тепер розумію, що можу бути незалежною співачкою. Я хочу попрацювати, зайнятися собою», — поділилася Ауріка.

Раніше Софія Ротару підкреслювала, що запорука гарної зовнішності — любов і гармонія. Для співачки це — сім'я та сцена.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Софія Ротару з дітьми і внуками провела літо в Італії.

Також племінниця Ротару Соня Кей заявила про повернення на сцену після тривалої паузи.

фото Instagram.com/rotaru_aurika

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