«Мій ангел-охоронець»: Приходько зворушливо зізналася чоловікові в коханні й показала рідкісні фото з ним

Співачка Анастасія Приходько, яка відзначила нещодавно річницю вінчання, зворушливо зізналася чоловікові в коханні і показала рідкісні фото з ним. Світлинами, зробленими крадькома на телефон під час прогулянки, артистка поділилася в Інстаграм. Анастасія називає Олександра своєю головною опорою і підтримкою.

«Моя опора, мій ангел-охоронець! Завжди і у всьому моя підтримка. У всіх моїх ідеях фікс, коли я з палаючими очима бігу „поперед батька самі знаєте куди“, я знаю, що коли я обернуся, ти завжди будеш бігти за мною зі словами „що цього разу“? Але, будеш поруч! Люблю тебе, Саша!», — звернулася до чоловіка Анастасія.

Олександр вважає за краще залишатися не публічною людиною. Лише зрідка, у виняткових випадках, Анастасія показує фото з ним.

Нагадаємо, Анастасія та Олександр обвінчалися в 2019 році. Подружжя виховує трьох дітей: дочку співачки від першого шлюбу Нану і спільних синів — Гордія та Луку.

У недавньому відвертому інтерв'ю Приходько розповіла про своє важке минуле.

фото Instagram.com/prykhodko_official

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