26.23 / 26.44 30.39 / 30.73
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Не дали вдруге померти: Катерину Кухар і Олександра Стоянова терміново евакуювали

12:52 22 жовтня 2021
Катерина Кухар та Олександр Стоянов

Артистів балету Олександра Стоянова і Катерину Кухар, яка є суддею шоу «Танці з зірками», екстрено евакуювали під час вистави у Дніпрі. 21 жовтня вони давали дві вистави «Кармен-сюїта» і «Шехерезада». Під час виконання другого акту несподівано для глядачів і артистів у театрі зупинили музику і закрили завісу. Всіх без винятку попросили покинути в терміновому порядку театр. Виявилося, надійшло повідомлення про замінування театру. Подробицями Катерина і Олександр поділилися в Інстаграм. Кажуть, таке в їхні кар'єрі сталося вперше.

«Відпрацювали „Кармен“ і несподівано на коді 2 акту вистави „Шехерезада“, за 7 хвилин до закінчення вистави, почали закривати завісу і зупинили музику. Приїхала служба безпеки. Хтось повідомив, що театр замінований і зараз в терміновому порядку всіх артистів і глядачів виводять на вулицю», — поділився Стоянов.

У зверненні до глядачів Кухар попросила вибачення за інцидент.

«Дорогі глядачі, ми змушені були перервати спектакль „Шехерезада“, тому що правоохоронні органи оточили театр і сказали, що будівля замінована. Дотримуйтесь, будь ласка, спокою, я впевнена, що все добре. Чесно скажу, що ми дуже-дуже засмучені, нас просять за 15 хвилин покинути будівлю театру, таке перший раз в моїй практиці. Бракує нам артистам локдаунів, карантинів і пандемії, так ще і ось це», — сказала Катерина.

Раніше Олександр Стоянов розповів про гучні скандали в сім'ї. А Катерина Кухар зізналася, до кого ревнує її чоловік.

76

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Київ закриють на локдаун: як буде працювати транспорт, навчальні заклади та магазини

Київ закриють на локдаун: як буде працювати транспорт, навчальні заклади та магазини

Пенсіонер

Трудитися мало не до «останнього подиху»: стало відомо, що чекає на українців без необхідного для пенсії стажу

Галина Хатчинс

З'явилися фото Алека Болдвіна, зроблені відразу після того, як він застрелив українку-оператора

пенсія

Залежить від стажу: кому скільки доплатять до пенсії у 2022 році

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.