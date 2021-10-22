Не дали вдруге померти: Катерину Кухар і Олександра Стоянова терміново евакуювали

Артистів балету Олександра Стоянова і Катерину Кухар, яка є суддею шоу «Танці з зірками», екстрено евакуювали під час вистави у Дніпрі. 21 жовтня вони давали дві вистави «Кармен-сюїта» і «Шехерезада». Під час виконання другого акту несподівано для глядачів і артистів у театрі зупинили музику і закрили завісу. Всіх без винятку попросили покинути в терміновому порядку театр. Виявилося, надійшло повідомлення про замінування театру. Подробицями Катерина і Олександр поділилися в Інстаграм. Кажуть, таке в їхні кар'єрі сталося вперше.

«Відпрацювали „Кармен“ і несподівано на коді 2 акту вистави „Шехерезада“, за 7 хвилин до закінчення вистави, почали закривати завісу і зупинили музику. Приїхала служба безпеки. Хтось повідомив, що театр замінований і зараз в терміновому порядку всіх артистів і глядачів виводять на вулицю», — поділився Стоянов.

У зверненні до глядачів Кухар попросила вибачення за інцидент.

«Дорогі глядачі, ми змушені були перервати спектакль „Шехерезада“, тому що правоохоронні органи оточили театр і сказали, що будівля замінована. Дотримуйтесь, будь ласка, спокою, я впевнена, що все добре. Чесно скажу, що ми дуже-дуже засмучені, нас просять за 15 хвилин покинути будівлю театру, таке перший раз в моїй практиці. Бракує нам артистам локдаунів, карантинів і пандемії, так ще і ось це», — сказала Катерина.

Раніше Олександр Стоянов розповів про гучні скандали в сім'ї. А Катерина Кухар зізналася, до кого ревнує її чоловік.

76

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter