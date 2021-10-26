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Шоу-бізнес

Премію M1 Music Awards-2021 перенесли через коронавірус

12:16 26 жовтня 2021
M1 Music Awards – сцена

Грандіозне шоу масштабної української премії M1 Music Awards-2021 перенесли через складну ситуацію з поширенням коронавірусу. Через пандемію про перенесення своїх концертів оголосив раніше Олег Винник.

Організатори премії вирішили перенести церемонію, яка традиційно проходить у столичному Палаці спорту, на 28 квітня 2022 року. Про це повідомляється на офіційній сторінці премії в Інстаграмі.

«M1 Music Awards уже давно означає не лише нагородження улюблених виконавців за версією телеканалу М1. Це фантастичне музичне шоу, аналогів якого немає в Україні. Але, на жаль, ситуація з черговою хвилею COVID-19 погіршується», — йдеться у повідомленні.

Організатори вирішили не відмовлятися від проведення премії у звичному форматі та не проводити церемонію в альтернативному онлайн-варіанті.

27 грудня обіцяють назвати імена номінантів премії. П'ятірки претендентів на статуетки у кожній категорії будуть обрані за підсумками 2020 та 2021 років.

Придбані квитки залишаються дійсними або їх можна повернути через оператора.

Нагадаємо, через пандемію концерти відбуваються за нових умов: зали заповнюються наполовину, у глядачів вимагають паспорт вакцинації чи тест на коронавірус. В Україні дедалі більше областей переходять у «червону» зону, запроваджуються нові обмеження.

Багато зірок шоу-бізнесу вже перехворіли на коронавірус. Учасник «Танців із зірками» бореться із хворобою, через COVID-19 Дмитро Каднай пропустив восьмий ефір.

А співачка Слава Камінська діагностувала у себе вірусне захворювання.

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