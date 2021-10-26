Перший показ, весілля та народження доньки: Андре Тан у свій день народження назвав найвизначніші події у його житті

Дизайнер Андре Тан, який розповів про складну процедуру пересадки волосся, відзначає день народження. 26 жовтня йому виповнилося 39 років. У святковий день він розповів про дев'ять найвизначніших подій у його житті.

На перше місце він поставив не успіх у кар'єрі, а народження дочки.

«Коли Соня народилася, моє життя повернулось на 180 градусів. Ставши татом, я почав розуміти, як це все-таки буває важко. Але ті емоції і та енергія, яку отримуєш — безцінні! Бажаю кожному чоловікові пройти через це» , — написав Андре Тан в Інстаграм.

Дизайнер відзначив серед значущих подій свій перший показ колекції Atelier-Andre Tan на Паризькому Тижні Моди 2020 та приїзд на його показ у Києві Періс Хілтон.

Також він згадав свій перший показ, який відбувся, коли дизайнеру було 12 років.

«Я пам'ятаю цей жах і комок в горлі ще зовсім юного хлопчика, у якого за годину до показу колекції ще не були відшиті всі екземпляри», — поділився дизайнер.

З трепетом він згадує зустріч з Аллою Пугачовою у 1997 році. Для зірки радянської естради він створив вбрання.

«Коли я зайшов до неї, сказав: „Здрастуйте, Алло“. Вона повільно обернулася і сказала: „Для вашого віку, юначе, я — Алла Борисівна“. Та й розмова одразу не задалася. Вона порадила підняти мені навички ескізування», — поділився спогадами Андре Тан.

Також він відзначив фільм про себе, участь у програмі «Жертва моди», після якої його почали пізнавати на вулиці, та гарне весілля з Аліною на Мальдівах.

«Прекрасна Аліна на білому Мальдівському піску назавжди залишиться у моїй пам'яті. Вона була моїм компасом та другом усі ці 10 років. Я вдячний їй за дочку та за кожен момент, проведений разом», — написав дизайнер.

Найважливішим для нього є сьогоднішній момент. Келих за себе Андре Тан піднімає у Парижі.

Нагадаємо, Леся Нікітюк на честь свого 34-річчя влаштувала яскраву вечірку у стилі 90-х.

А співачка Світлана Лобода із розмахом відсвяткувала день народження в Арабських Еміратах під пісні Монатіка.

Фото Instagram.com/andre_tan_official

96

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter