Коронавірус підтвердився: Слава Камінська розповіла про своє самопочуття

Співачка Слава Камінська, яка днями нездужала, таки захворіла на коронавірус. Після того, як у неї почався легкий кашель, зник смак та піднялася температура, артистка зробила тест на COVID-19. Результат її не здивував — показав позитивний результат.

Камінська відразу звернулася до медиків, здала необхідні аналізи. Загалом вона почувається нормально і виконує рекомендації фахівців. Під час вимушеної паузи в роботі вона дозволяє собі солодощі та «заборонені» ласощі.

«Майже почуваюся повноцінною людиною. Взяла „найядерніші“ духи, я їх трохи відчуваю, такий легкий флер. Гуляю балконом, променад у мене туди-сюди… Королівства обмаль, розгулятися ніде», — розповіла Слава в Інстаграм-сторіс.

Вона поскаржилася, що хворіти їй дуже нудно.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що співак Дмитро Каднай також захворів на коронавірус. Через хворобу він пропустив восьмий ефір «Танців із зірками».

Через пандемію зірки шоу-бізнесу скасовують концерти. Так, про перенесення своїх шоу заявив Олег Винник.

Фото Instagram.com/babaslavka

388

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter