«Була загроза викидня»: MamaRika розповіла, чим пожертвувала заради сина

Співачка MamaRika, яка вперше стала мамою, поділилася подробицями складної вагітності та розповіла, чим їй довелося пожертвувати заради сина.

Вона зізналася, що з чоловіком Сергієм Середою усвідомлено готувалися до ролі батьків.

«Ми з чоловіком готувалися до цього, це був свідомий крок. Ми не літні батьки, але такі „не першої свіжості“, не в 19, як наші мами народжували. Тому ми дуже хотіли, ми старалися, ми працювали над цим питанням, десь 4 місяці у нас не виходило. І коли сталося, ми були дуже щасливі. Ми обидвоє плакали», — поділилася MamaRika у програмі «Зірковий шлях».

Співачка розповіла, що з перших тижнів вагітності її мучив жахливий токсикоз.

«Я півтора місяці провалялася у горизонталі. Я не могла ні їсти, ні пити, ні ходити. Це були найважчі півтора місяці мого життя. Я краще народила б ще раз десять, ніж пережити токсикоз. Тож з першого дня було дуже складно. Я відчувала, що це найцінніше, що можливе. І вибору, як такого, не було. Я одразу сказала, що скасовую всі концерти, всі, і ми просто виношуємо наше «фаберже», — розповіла співачка телеканалу «Україна».

Але токсикоз виявився не найстрашнішим під час вагітності. У Насті (справжнє ім'я співачки) виникла загроза викидня, лікарі підозрювали гематому в дитини. Була реальна небезпека того, що вагітність може перерватися будь-якої миті.

«Є таке поняття як гематома хоріону. Це внутрішня гематома. Є підозра, що вагітність може перерватися будь-якої миті. І нам сказали, що нам нічого не можна. Ось уявіть собі: все, що ти робиш, ходиш, бігаєш, займаєшся любов'ю — це все повністю скасували, і сказали: „Вам можна просто ледве рухатися“. Бо не дай Боже чхнути, і щоб вагітність не зірвалася у цей момент», — поділилася співачка.

MamaRika та Сергій Середа жили в Одесі, але народжувати спеціально приїжджали до Києва. Співачці довелося робити кесарів розтин.

Ім'я сина подружжя приховувало до хрестин. Хлопчика назвали Давидом.

Через три місяці після народження сина MamaRika та Сергій Середа вирішили все ж таки перебратися до Києва.

Фото Instagram.com/mamarika_official

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