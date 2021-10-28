Могла стати інвалідом: Регіна Тодоренко шокувала зізнанням про складне захворювання

Телеведуча і блогер Регіна Тодоренко, яка заявила про вихід з Інстаграм, повернулася до соціальної мережі та здивувала відвертим визнанням про серйозні проблеми зі здоров'ям. Вона розповіла, що з 14 років страждає на проблеми з хребтом, їй навіть пропонували оформити інвалідність. Для дівчинки-підлітка це стало шоком.

«Інвалідність оформляти будете? Отримайте пенсію, щомісячні доплати, податкові послаблення, виплати. Від цих слів долоні стали мокрими, тілом пробіг холод. Як зараз пам'ятаю комок в горлі, коли мені, 14-річній дівчинці, хірург озвучив свій вердикт. Звичайно, було рекомендовано лікування, ЛФК, операція з вкручуванням у мій хребет 24-х шурупів та штифтів, реабілітація півроку-рік та ризик взагалі не стати на ноги після хірургічного втручання. Мама налякана і роздратована, вибігає з кабінету зі словами: „Невже м'якшого лікування ви не можете запропонувати?“. Негативне хитання головою хірурга звучить як вирок», — шокувала Регіна.

За її словами, вона пройшла безліч обстежень та курсів лікування, 15 років вона мужньо терпіла і не афішувала хворобу, щоб не видатися слабкою. А коли пройшла кастинг і стала ведучою «Орла та Решки» мовчки виконувала заборонені лікарями дії.

«Я навмисно протягом 8 років роботи у тревел-шоу роблю все, що заборонено для людей зі складним ступенем сколіозу: починаючи з взуття на високому підборі, перельотів по 20 годин у положенні „зю“, рюкзака 15 кг, закінчуючи екстремальними видами спорту: стрибками з парашутом, стрибками на тарзанці з 111 метрів, зануренням з балоном, серфінгом, фігурним катанням тощо», — розповіла Регіна.

Вона каже, що просто навчилася жити з постійним болем у спині і живе всупереч усім заборонам.

Раніше Регіна розповідала, що під час відпочинку в Туреччині перехворіла на коронавірус.

Проблеми зі здоров'ям мав і чоловік Регіни — Влад Топалов, у травні цього року він переніс складну операцію.

64

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter