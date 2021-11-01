Позитив отримав серйозну травму в Єгипті

Колишній учасник гурту «Время и Стекло», який виступає з колективом Потапа MOZGI, Позитив налякав своїх шанувальників. Музикант опублікував на своїй сторінці в Інстаграм фото рентгенівського знімка ноги, на якому чітко видно перелом. За словами артиста, серйозну травму він отримав у Єгипті, де гурт виступав у готелі.

«Дякую Єгипет! Це був дуже крутий і переломний заїзд! Зі мною все гаразд, трохи покульгаю», — написав Олексій Завгородній (справжнє ім'я артиста).

Друзі та шанувальники в коментарях бажають йому якнайшвидшого одужання.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що учасник «Танців із зірками» Артур Логай отримав серйозну травму ноги.

А танцюрист Макс Леонов отримав черепно-мозкову травму у ДТП.

Фото Instagram.com/positiff

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