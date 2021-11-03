«Вибору немає»: «Холостяк» Заливако розповів про реальне життя з Богдан

Колишній «Холостяк» Михайло Заливако, розповідаючи про свої стосунки з Анною Богдан прийшов до мудрої думки про те, що в житті краще не вигадувати сценаріїв — доля сама підштовхне до найкращого рішення. Такий філософський висновок Заливако сформулював після невдалої спроби подарувати коханій квіти. В Instagram колишній «Холостяк» показав свої фото із серії «Очікування/Реальність».

Очікування vs Реальність

«Сам регочу з того, як багато і часто ми програємо різні сценарії, як зайдемо і щось скажемо, як поцілуємо або щось зробимо в різних ситуаціях, а потім воно: „Хоп!“ І взагалі не так, як ти планував», — констатував Заливако.

Михайло впевнений, що квіти Анна все одно оцінить: «Вибору немає».

Нагадаємо, Михайло Заливако та Анна Богдан після шоу «Холостяк» спільно орендували житло в Києві та готуються до весілля. В ефірі шоу «Танці зі зірками» вони показали свій вальс, який готують на свято.

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