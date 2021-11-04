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Шоу-бізнес

«Втікачка» від «Холостяка» Заливака Богдан емоційно прокоментувала «щасливі стосунки»

13:45 4 листопада 2021
Анна Богдан

Анна Богдан, обраниця Михайла Заливака, нещодавно примудрилася розминутися из коханим, який вирішив зробити їй сюрприз. Можливо, саме тому дівчина вирішила розповісти у сторіс свого Instagram про їхні стосунки.

Дівчина продемонструвала фото з весільним танцем пари. Потім вона влаштувала опитування на тему, чи хтось думає, що їй пощастило з чоловіком.

Богдан також зазначила, що її зараз бачать як впевнену в собі дівчину. Але до цих відносин вони з Михайлом пройшли довгий шлях.

Анна каже, що багато хто не сприймає шоу «Холостяк» як правду, бо після нього більшість пар «розбігаються». Однак, за її словами, вони з Михайлом брали участь у шоу, щоб побудувати гармонійні стосунки та досягли свого.

Причому Анна Богдан зізналася, що незадовго до шоу «Холостяк» вона взагалі не хотіла жодних стосунків та навіть не ходила на побачення.

Раніше про стосунки з Анною Богдан розповів «Холостяк» Михайло Заливако.

Фото: Instagram hannastorozhuk

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