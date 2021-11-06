«Після розлучення погладшала на 16 кілограм»: обраниця «Холостяка» Заливака розповіла про складний період у житті

Анна Богдан, обраниця Михайла Заливака, опублікувала кілька сторіз в Instagram, у яких повідомила про складний період у її житті.

«У період після розлучення я почувалась жахливо: мені не хотілося нічого, у мене почалися проблеми на роботі… Про стосунки я взагалі мовчу! Які стосунки, якщо в мене не було впевненості у собі, тому що я погладшала на 16 кілограм, я не подобалася сама собі» , — розповіла вона.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Ганна Богдан розповіла про стосунки із Заливаком. Вона продемонструвала фото із весільним танцем пари. Дівчина зазначила, що її зараз бачать як впевнену в собі дівчину. Але до цих відносин вони з Михайлом пройшли довгий шлях.

Водночас сам колишній «Холостяк» Михайло Заливако, розповідаючи про свої стосунки з Анною Богдан, прийшов до мудрої думки про те, що в житті краще не вигадувати сценаріїв — доля сама підштовхне до найкращого рішення. Такий філософський висновок Заливако сформулював після невдалої спроби подарувати коханій квіти.

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