26.04 / 26.24 29.98 / 30.31
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Це було дуже складно»: Анатолій Анатоліч пробіг ювілейний марафон у Нью-Йорку

12:29 8 листопада 2021
Анатолій Анатоліч

Телеведучий Анатолій Анатоліч перервав сімейний відпочинок у Єгипті та вирушив до Нью-Йорка, де втретє пробіг марафон New York City Half Marathon 2021. Забіг, якому цього року виповнилося 50 років, Анатолій подолав за 4 години та 42 хвилини. Телеведучий зізнався, що цей забіг став найскладнішим у його житті. Фінішувавши, він заявив, що хоче закінчити історію з бігом назавжди.

«Це було дуже складно. Я хочу подякувати всім, насамперед своїй надзвичайній сім'ї, тому що марафонець у сім'ї — це велика проблема (посміхається). Їм треба мене підтримувати щосили», — сказав ведучий програми «Ранок з Україною» Анатолій Анатолич.

Він також поділився зворушливим відео, як під час марафону з піснями та танцями бігунів підтримували мешканці Нью-Йорка. Вся траса у місті була огороджена стрічками. Мешканців зобов'язали прибрати припарковані біля будинків автомобілі.

«Але все нормально, не було жодних претензій із боку мешканців. Вони навіть з гордістю ставляться до такої масштабної події у Нью-Йорку. Чого, на жаль, не скажеш про ситуацію з марафонами в Україні, де щоразу читаєш коментарі незадоволених людей. Тому давайте підтримувати та пишатися марафонами і в нашій країні!» — закликав ведучий каналу «Україна».

Нагадаємо, минулого місяця ведучий пробіг масштабний світовий марафон Virgin Money London Marathon. Дистанцію в 42 кілометри він подолав за 4 години та 48 хвилин.

Раніше Анатоліча під час забігів завжди підтримували дружина Юля та доньки. Але цього разу вони залишились у Єгипті. Дружина телеведучого не ризикнула летіти до США з немовлям.

Також Анатолій Анатоліч поділився досвідом багатодітного батька та розповів про виховання сина.

140

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

Пенсіонер

Перехід із пенсії за інвалідністю на пенсію за віком: у якому разі це можливо

Фіскальний чек

Що чекає на ФОПи, які не встановлять РРО до 1 січня

Олександр Усик

Дива конспірації: Усик показав, у якому вигляді ходить до супермаркету

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.