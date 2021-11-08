«Це було дуже складно»: Анатолій Анатоліч пробіг ювілейний марафон у Нью-Йорку

Телеведучий Анатолій Анатоліч перервав сімейний відпочинок у Єгипті та вирушив до Нью-Йорка, де втретє пробіг марафон New York City Half Marathon 2021. Забіг, якому цього року виповнилося 50 років, Анатолій подолав за 4 години та 42 хвилини. Телеведучий зізнався, що цей забіг став найскладнішим у його житті. Фінішувавши, він заявив, що хоче закінчити історію з бігом назавжди.

«Це було дуже складно. Я хочу подякувати всім, насамперед своїй надзвичайній сім'ї, тому що марафонець у сім'ї — це велика проблема (посміхається). Їм треба мене підтримувати щосили», — сказав ведучий програми «Ранок з Україною» Анатолій Анатолич.

Він також поділився зворушливим відео, як під час марафону з піснями та танцями бігунів підтримували мешканці Нью-Йорка. Вся траса у місті була огороджена стрічками. Мешканців зобов'язали прибрати припарковані біля будинків автомобілі.

«Але все нормально, не було жодних претензій із боку мешканців. Вони навіть з гордістю ставляться до такої масштабної події у Нью-Йорку. Чого, на жаль, не скажеш про ситуацію з марафонами в Україні, де щоразу читаєш коментарі незадоволених людей. Тому давайте підтримувати та пишатися марафонами і в нашій країні!» — закликав ведучий каналу «Україна».

Нагадаємо, минулого місяця ведучий пробіг масштабний світовий марафон Virgin Money London Marathon. Дистанцію в 42 кілометри він подолав за 4 години та 48 хвилин.

Раніше Анатоліча під час забігів завжди підтримували дружина Юля та доньки. Але цього разу вони залишились у Єгипті. Дружина телеведучого не ризикнула летіти до США з немовлям.

Також Анатолій Анатоліч поділився досвідом багатодітного батька та розповів про виховання сина.

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