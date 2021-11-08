«Зоряний» ковід: Гаркаліна терміново прооперували, Сєров вже співає

Актору Валерію Гаркаліну, який з жовтня перебуває в лікарні у тяжкому стані через коронавірус, провели операцію на плевральній порожнині грудної клітки.

Як повідомляє «КП», кілька днів тому у 67-річного актора стався спонтанний пневмоторакс: у грудній клітці почало накопичуватися повітря, яке стало тиснути на його легені.

Медики вирішили провести операцію та зробили у грудній клітині невеликий розріз між ребрами, через який було введено дренажний шланг у плевральну порожнину. Дренаж підключили до спеціального апарату, який відкачав повітря, що скупчилося у грудній порожнині, а також 300 мл лізованої крові.

Хоч операція і пройшла успішно, але дренаж вирішили не діставати на випадок повторного скупчення повітря та рідини у плевральній порожнині.

Стан Гаркаліна досі тяжкий, він знаходиться у реанімації, на апаратах ШВЛ та ЕКМО.

Тим часом співак і музикант Олександр Сєров, якого також госпіталізували з коронавірусом, почувається краще і навіть почав працювати. За інформацією видання «Фонтанка», його концертний директор Олександр Федорков розповів, що співак попрацював «віддалено у студії» і що з приводу виписки Сєрова йому нічого не відомо.

«Його стан, на мій погляд, добрий. Ми вже попрацювали віддалено у студії. Сєров у добрій формі, з голосом усе гаразд» , — зазначив він.

Нагадаємо, що раніше з лікарні виписали Валерія Леонтьєва. 72-річний співак потрапив до лікарні з «короною», проте невдовзі пішов на поправку і вирушив лікуватися до одужання додому.

Фото з Вікіпедії.

261

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter