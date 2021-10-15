«Знаходиться на апараті ШВЛ у глибокій кризі»: Андрій Разін розповів про стан Олександра Сєрова

У Росії серед артистів продовжує поширюватися коронавірус, причому, як зазначають захворілі, ковід протікає вкрай важко. Так, госпіталізований тиждень тому співак Олександр Сєров зараз в реанімації з майже 80-процентним ураженням легень. Друг Сєрова, продюсер Андрій Разін, повідомив в Instagram, що зараз за здоров'я артиста залишається молитися.

За словами Разіна, Сєров із якихось своїх міркувань не став робити щеплення проти коронавіруса, через що і постраждав.

«На жаль, Саша не став робити щеплення і з ним трапилася біда. Зараз він знаходиться в реанімації з майже 80-процентним ураженням легень. Він знаходиться на апараті ШВЛ в глибокій кризі. Я молю Бога, щоб Саша впорався з цією хворобою. Це ще раз нагадує про те, що нещеплені люди важко переносять цю хворобу», — каже продюсер.

Про госпіталізацію Сєрова стало відомо 9 жовтня. 67-річного співака привезли в лікарню у важкому стані і відразу ж помістили у реанімацію. Вражені обидві легені, необхідна киснева підтримка, артиста можуть ввести в штучну кому. Лікарі кажуть про негативну динаміку: хвороба не відступає.

Сєров був у групі ризику з COVID-19 не тільки через вік. У музиканта діагностували цукровий діабет, а ця хвороба дає несприятливий прогноз при ковіді.

Після госпіталізації Сєрова всі його концерти перенесли. Організатори шоу сподіваються, що артист повернеться на сцену, і поки йдеться не про скасування виступів, а про перенесення на лютий.

Нагадаємо, актор Валерій Гаркалін, який заразився коронавірусом, вже вийшов зі штучної коми. Все ще залишається в лікарні хвора телеведуча Лариса Гузєєва.

Фото alexander_serov_official / Instagram

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